ДТП с иномарками под Почепом: пострадали три человека
Авария с участием иномарок Chevrolet Niva и Kia Sportage 27 января произошла на трассе «Брянск-Новозыбков-Погар» в Почепском районе, травмы получили двое водителей и пассажирка.
У автомобилиста Chevrolet Niva закрытый перелом пятой кости правой кисти, ссадины правой руки, ушиб левого коленного сустава, грудной клетки; врачи, назначив лечение, отпустили его домой.
У 30-летней пассажирки Kia Sportage - ушиб левой почки, грудной клетки; ее госпитализировали. Второй водитель Kia Sportage, 30-летний мужчина, получил перелом тела грудины, ушиб правого коленного сустава; его тоже госпитализировали.
Само происшествие случилось в половине седьмого вечера на втором километре дороги.
Как объяснили в отделе ГИБДД, 27-летний водитель Chevrolet Niva ехал в Почеп и утратил контроль над управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia Sportage под управлением 30-летнего водителя.
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