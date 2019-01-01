ДТП с иномарками под Почепом: пострадали три человека

Авария с участием иномарок Chevrolet Niva и Kia Sportage 27 января произошла на трассе «Брянск-Новозыбков-Погар» в Почепском районе, травмы получили двое водителей и пассажирка.

У автомобилиста Chevrolet Niva закрытый перелом пятой кости правой кисти, ссадины правой руки, ушиб левого коленного сустава, грудной клетки; врачи, назначив лечение, отпустили его домой.

У 30-летней пассажирки Kia Sportage - ушиб левой почки, грудной клетки; ее госпитализировали. Второй водитель Kia Sportage, 30-летний мужчина, получил перелом тела грудины, ушиб правого коленного сустава; его тоже госпитализировали.

Само происшествие случилось в половине седьмого вечера на втором километре дороги.

Как объяснили в отделе ГИБДД, 27-летний водитель Chevrolet Niva ехал в Почеп и утратил контроль над управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia Sportage под управлением 30-летнего водителя.