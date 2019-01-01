В Суземке заблокируют сайт о дистанционной продаже миграционных карт

Прокуратура Суземского района провела мониторинг сети Интернет и обнаружила сайт, где была размещена информация о продаже иностранцам миграционных карт для подтверждения законности своего временного пребывания в России, но без прохождения государственной границы в установленном пункте пропуска.

Прокурор подал в суд иск о признании информации о дистанционной продаже миграционных карт, распространяемой в интернете, запрещенной к распространению.

В суде требования прокурора удовлетворили.

«Когда решение вступит в силу, его направят в Роскомнадзор для включения сайта в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Согласно закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», иностранный гражданин при въезде в Россию заполняет миграционную карту и вместе с паспортом предъявляет пограничнику в пункте пропуска. При выезде из страны он обязан сдать миграционную карту должностному лицу пограничного органа.