Житель Брянска ищет свидетелей «тройного» ДТП

Владелец автомобиля Peugeot Bipper просит очевидцев аварии, случившейся 24 января на съезде с путепровода к кольцу железнодорожного вокзала «Брянск-1», дать записи с камер наблюдения.

Речь идет о ДТП, которое произошло в 17:38. Водитель Peugeot Bipper стал пострадавшим в происшествии.

«В ДТП участвовали 3 авто: мой, NISSAN Qashqai и Fiat Doblo, который скрылся. Кто стал свидетелем, и есть запись с регистратора, помогите, пожалуйста, - скиньте в личку!» - написал пострадавший.