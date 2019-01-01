Житель Брянска ищет свидетелей «тройного» ДТП
Владелец автомобиля Peugeot Bipper просит очевидцев аварии, случившейся 24 января на съезде с путепровода к кольцу железнодорожного вокзала «Брянск-1», дать записи с камер наблюдения.
Речь идет о ДТП, которое произошло в 17:38. Водитель Peugeot Bipper стал пострадавшим в происшествии.
«В ДТП участвовали 3 авто: мой, NISSAN Qashqai и Fiat Doblo, который скрылся. Кто стал свидетелем, и есть запись с регистратора, помогите, пожалуйста, - скиньте в личку!» - написал пострадавший.
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