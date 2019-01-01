В Брянске езда лихача попала на видео

АПХ «Мираторг», крупнейший российский вертикально интегрированный агрохолдинг, сообщает, что официально трудоустроил на современные производственные площадки в Брянской, Белгородской и Калининградской областях 86 выпускников и учащихся российских аграрных вузов из числа 258 участников межрегиональной программы стажировок в 2018 году.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Задержанному грозит до десяти лет колонии.

На 359 километре автодороги «Брянск — Смоленск» столкнулись иномарка Mercedes Benz и отечественный ВАЗ.

Фото с места ДТП были опубликованы очевидцами в социальной сети.

«Смоленсктеплосеть» сообщает о том, что отключи связаны с химической промывкой оборудования на трех центральных тепловых пунктах.

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Инцидент зафиксирован 24 января. На записи из 52 секунд видно, что автомобилист сделал обгон, нарушил рядность, затем не включил указатели поворота и снова обогнал другую машину на пешеходном переходе.

28 января в соцсетях появился ролик, запечатлевший брянского «автохама»-лихача, совершившего за одну минуту «букет» нарушений.

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