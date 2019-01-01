В Брянске езда лихача попала на видео
28 января в соцсетях появился ролик, запечатлевший брянского «автохама»-лихача, совершившего за одну минуту «букет» нарушений.
Инцидент зафиксирован 24 января. На записи из 52 секунд видно, что автомобилист сделал обгон, нарушил рядность, затем не включил указатели поворота и снова обогнал другую машину на пешеходном переходе.
«На красный пересек стоп-линию. Дата, время и координаты верны», - сообщил автор видео.
Фото - кадр видео.
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