Житель Жуковки зверски расправился с гражданской супругой
Брянский следком возбудил в отношении 54-летнего мужчины из деревни Никольская Слобода, подозреваемого в убийстве, уголовное дело.
История случилась в ночь с 26 на 27 января 2019 года. Нетрезвый мужчина находился в доме по месту своего жительства. Внезапно между ним и 58-летней сожительницей произошла ссора, во время которой он ударил женщину ножом в область шеи. От полученных ран она скончалась на месте.
Обвиняемого собираются заключить под стражу.
«Совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность», - сообщили в пресс-службе СУ СК.
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