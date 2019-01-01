Житель Жуковки зверски расправился с гражданской супругой

Брянский следком возбудил в отношении 54-летнего мужчины из деревни Никольская Слобода, подозреваемого в убийстве, уголовное дело.

История случилась в ночь с 26 на 27 января 2019 года. Нетрезвый мужчина находился в доме по месту своего жительства. Внезапно между ним и 58-летней сожительницей произошла ссора, во время которой он ударил женщину ножом в область шеи. От полученных ран она скончалась на месте.

Обвиняемого собираются заключить под стражу.

«Совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность», - сообщили в пресс-службе СУ СК.