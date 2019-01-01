Брянец, продавая дачный участок, лишился 55 тыс рублей
В течение минувших выходных семерых жителей Брянска на 120 тыс рублей с лишним обманули мошенники из Московской, Липецкой, Самарской и Смоленской областей.
Так, пятеро жителей региона возрастом от 46 до 68 лет «помогли» аферистам похитить со своих счетов от 5 тыс до 28 тыс рублей. Речь идет о таких видах мошенничества как разблокировка счета, заморозка денежного перевода и «перепрошивка» системы защиты.
Схема проста: мошенник получает данные банковской карты собеседника, а также узнает, сколько денег находится на счету. Для успешного завершения операции лже-сотруднику банка требуется лишь специальный код, который приходит на мобильный номер потерпевшего в SMS-сообщении.
Еще двое местных жителей пострадали от того, что разместили объявления о пропаже вещей и или продаже недвижимости.
К примеру, 34-летняя жительница Володарского района Брянска обрадовалась телефонному звонку о том, что утерянные ею ювелирные изделия нашлись. Женщина действовала «на автомате» и перевела через терминал оплаты все имевшиеся на карте деньги – 7 тыс рублей.
В подобной ситуации оказался и 62-летний житель Советского района областного центра, который разместил объявление о продаже дачного участка. Выполняя инструкции собеседника, он переислил через мошеннику 55 тыс рублей.
«Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе МВД области.
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