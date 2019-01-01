В деревне Десятуха огнеборцы тушили сарай
29 января в деревне Десятуха Стародубского района произошел пожар в частном сарае, обошлось без пострадавших.
Через десять минут после получения информации о возгорании спасатели 44-й части и ОП «Камень» на двух автоцистернах прибыли на улицу Набережная, где горел сарай размером 4х10 метров. В гашении использовали два ручных ствола.
«В 04.56 пламя локализовали, в 05.15 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина уточняется», - сообщили в пресс-службе МЧС области.
Напомним, 27 января в Жуковке произошел крупный пожар.
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