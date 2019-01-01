В Унече 27-летнюю девушку сбил неустановленный автомобилист
Правоохранители проводят проверку в связи с происшествием, которое случилось 28 января в Унече на улице Пролетарской, где сбили 27-летнюю местную жительницу.
Сообщение о пациентке с ушибом правого колена из Унечской ЦРБ поступило сотрудникам ГИБДД в 20:14. Пострадавшей назначили лечение и отпустили домой.
Сама авария произошла около пяти вечера. Как выяснилось, неустановленный водитель двигался со стороны Коммунистической на улицу Октябрьскую и наехал на двигавшуюся по правому краю проезжей части 27-летнюю девушку.
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