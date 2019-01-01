В Сураже безработный парень «похозяйничал» в чужом подвале
Полиция Суражского района завела уголовное дело на 25-летнего местного жителя, который подозревается в краже.
К правоохранителям обратилась 50-летняя женщина, рассказав о том, что обнаружила следы взлома на двери, ведущей в подвал. Осмотрев вещи, она поняла, что злоумышленнику приглянулись шлифовальная машинка, металлическая посуда и несколько сотен рублей.
Вскоре в отделение был доставлен ранее судимый безработный 25-летний молодой человек. Он признался, что в чужой подвал проник еще во время праздничных дней.
Задержанному грозит до пяти лет.
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