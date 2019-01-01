Брянец с помощью охотничьего ножа расправился с собутыльником

Следователи СУ СК Брянской области завершили расследование уголовного дело 31-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве.

Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 октября 2018 года во дворе многоквартирного дома на улице Медведева. Мужчина поссорился со знакомым после совместного употребления спиртных напитков, принес из своей квартиры охотничий нож, три раза ударил им собутыльника в область груди.

Потерпевший самостоятельно покинул место происшествия и на такси добрался до больницы, однако причиненные ранения оказались не совместимыми с жизнью.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

«Совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность», - объяснили в пресс-службе регионального следкома.