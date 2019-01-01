В Бежице произошел пожар

29 января в Бежицком районе Брянска случился пожар на улице Сталелитейной в одном из частных гаражей.

Информацию о возгорании спасатели получили около часа дня. На место выезжали огнеборцы 13-й и 33-й частей на двух автоцистернах. За четыре минуты они были около точки пожара. Выяснилось, что горел мусор в гараже размером 5х7 метров.

«На тушение работал один ручной ствол. В 13.14 огонь локализован, в 13.22 ликвидирован. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Причина уточняется.