На Литейной в Брянске «Камаз» врезался в легковушку
Авария с участием «Камаза» и легкового автомобиля 29 января произошла в Брянске на улице Литейной.
Инцидент произошел около четырех вечера недалеко от дома №9. Как рассказывают очевидцы, «Камаз» протаранил легковушку Renaut.
«Хорошо, что у крана крюк на платформе закреплен, а не, как обычно, перед кабиной. А то бы Рено еще и крышу с задним стеклом обновили», - прокомментировал Денис Григорьев.
Напомним, 28 января на трассе «Брянск-Новозыбков» случилось ДТП с участием большегруза Daf.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О рекламе безрецептурных лекарственных средств
При поддержке ФАС России разработаны Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств.
Число мест для участия в бесплатном курсе «Ростелеком. DataTalks» ограничено, и в случае превышения лимита по количеству участников, соискателям будет необходимо пройти очное интервью с организаторами.
На железнодорожном переезде 18 км перегона Свень – Полужье Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» восстановили энергоснабжение Карачевского района. Неблагоприятные погодные условия, связанные со значительными скачками температуры, 28 января 2019 года, вызвали налипание снега и образование наледи на линии электропередачи, в результате произошло отключение питающей район ВЛ 110 кВ.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.