На Литейной в Брянске «Камаз» врезался в легковушку

Авария с участием «Камаза» и легкового автомобиля 29 января произошла в Брянске на улице Литейной.

Инцидент произошел около четырех вечера недалеко от дома №9. Как рассказывают очевидцы, «Камаз» протаранил легковушку Renaut.

«Хорошо, что у крана крюк на платформе закреплен, а не, как обычно, перед кабиной. А то бы Рено еще и крышу с задним стеклом обновили», - прокомментировал Денис Григорьев.

Напомним, 28 января на трассе «Брянск-Новозыбков» случилось ДТП с участием большегруза Daf.