На Красноармейской в Брянске иномарка врезалась в маршрутку

В результате погони водителя задержали в районе перекрестка улицы Кирова с улицей Николаева.

В районе дома № 8 на улице Мира водитель, личность которого до настоящего момента еще не установлена, на автомобиле марки ВАЗ-2112 сбил 21-летнего парня, который шел по краю проезжей части.

Фото с места происшествия в социальной сети опубликовал один из очевидцев.

Фото с места аварии были опубликованы очевидцами в соцсети.

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