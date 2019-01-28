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На Красноармейской в Брянске иномарка врезалась в маршрутку

Опубликовано Сегодня, 06:00

29 января в областном центре на улице Красноармейской произошла авария с участием иномарки и маршрутки, обошлось без пострадавших.

Инцидент случился около шести вечера. Фото в соцсети опубликовал очевидец Михаил Снытков.

На снимке видно, что белая иномарка врезалась в маршрутку Peugeot. От удара у легковушки оторвало бампер и разбило радиаторную сетку. Причина ДТП, говорят свидетели, несоблюдение дистанции.

«Просто, нужно держать дистанцию», - прокомментировала пользователь Станислава Царёва.

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