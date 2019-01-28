В Брянске на Крахмалева «Нива» «прилегла на бок»

Вечером 29 января в Брянске из-за плохих погодных условий на нечищеных дорогах произошла масса аварий, одна из них случилась на улице Крахмалева; фото в соцсеть выложили свидетели.

ДТП произошло около шести вечера. На фото запечатлена «Нива», лежащая «на боку». По всей видимости, авария случилась из-за того, что водитель превысил скорость на скользкой дороге.

«Нива устала и прилегла отдохнуть», - прокомментировал Александр Бакаев.