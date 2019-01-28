В Брянске на Крахмалева «Нива» «прилегла на бок»
Вечером 29 января в Брянске из-за плохих погодных условий на нечищеных дорогах произошла масса аварий, одна из них случилась на улице Крахмалева; фото в соцсеть выложили свидетели.
ДТП произошло около шести вечера. На фото запечатлена «Нива», лежащая «на боку». По всей видимости, авария случилась из-за того, что водитель превысил скорость на скользкой дороге.
«Нива устала и прилегла отдохнуть», - прокомментировал Александр Бакаев.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О рекламе безрецептурных лекарственных средств
При поддержке ФАС России разработаны Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств.
Число мест для участия в бесплатном курсе «Ростелеком. DataTalks» ограничено, и в случае превышения лимита по количеству участников, соискателям будет необходимо пройти очное интервью с организаторами.
На железнодорожном переезде 18 км перегона Свень – Полужье Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» восстановили энергоснабжение Карачевского района. Неблагоприятные погодные условия, связанные со значительными скачками температуры, 28 января 2019 года, вызвали налипание снега и образование наледи на линии электропередачи, в результате произошло отключение питающей район ВЛ 110 кВ.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.