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В Унече горел тепловоз

Опубликовано Сегодня, 09:09

30 января в селе Коробоничи Унечского района загорелся тепловоз, на тушение выезжали спасатели 39-й части и ОП «Унеча» на двух автоцистернах.

За двадцать минут огнеборцы были на месте. Как оказалось, горело масло на крыше тепловоза на площади одного квадратного метра. В тушении задействовали один ручной ствол.

«В 00.46 пламя локализовали, в 00.47 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина уточняется», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

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