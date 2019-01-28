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Подозреваемый в краже 330 литров топлива задержан в Унече

Опубликовано Сегодня, 10:02

Брянская полиция возбудила уголовные дела на 27-летнего местного жителя, ранее судимого за имущественные преступления; его подозревают в краже топлива из автомобилей.

История произошла в Унече в конце 2018 года около одной из гостиниц. Злоумышленник с припаркованного «Камаза» слил 200 литров топлива. Преступник был очень осторожным, улик не оставил, очевидцев также не оказалось.

Через две недели ситуация повторилась. Мужчина похитил 130 литров горючего. На этот раз сыщики смогли его вычислить. Выяснилось, что парень ранее работал в организации, которой принадлежали грузовики. Злоумышленник жил около стоянки и, когда шел домой, наблюдал, нет замка на горловине топливного бака.

Задержанному грозит до двух лет.

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