Недалеко от Карачева пенсионер на иномарке врезался в «Камаз»

73-летний водитель автомобиля Nissan Almera 29 января получил травмы во время ДТП с участием «Камаза» на трассе Орел-Смоленск.

У пострадавшего ушибы ключицы, головы; медики, назначив лечение, отпустили его домой.

Сама авария произошла в 11.20 на 83 км автодороги в Карачевском районе. По предварительной информации, 73-летний водитель автомобиля Nissan Almera при выезде с улицы 50 лет Октября Карачева на автодорогу «Орел-Смоленск» врезался в «Камаз» под управлением 25-летнего водителя.