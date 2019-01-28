В Брянском районе загорелась пилорама

30 января в поселке Шибенец на улице Виноградова произошел пожар в здании частной пилорамы, пострадавших не было.

Информацию о возгорании спасатели получили в 09:49. Через 17 минут сотрудники 35-й части на двух автоцистернах были около горящего объекта. Как оказалось, пламя охватило 40 квадратных метров помещения. В тушении использовали два ручных ствола.

«В 10.20 пожар локализован, в 10.25 ликвидирован. Причина уточняется», - сообщили в пресс-службе МЧС области.