77-летней жительнице Брянска «сняли порчу» за 3 млн рублей
Брянские правоохранители завели уголовное дело в связи с аферой, которую неизвестные совершили по отношению к 77-летней жительнице Советского района.
Потерпевшая объяснила, в декабре 2018 года стала свидетельницей диалога двух незнакомых женщин, которые говорили на тему эффективности сеансов лечения по телефону. Пенсионерка вмешалась в беседу и попросила номер «ясновидящей».
Пожилая дама позвонила «целительнице». Та объяснила, что наложена серьезная порча, которая может привести к смерти. Потерпевшей назначили 20 «чудо-сеансов» по телефону. В целом «лечение» обошлось в 3 млн рублей.
Полиция проводит расследование по факту мошенничества, наказание по этой статье - до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
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