В волну эвакуации попали брянские школы

30 января вслед за многими административными и коммерческими учреждения эвакуация коснулась учебных заведений Брянска.

Как сообщили в соцсетях очевидцы, детей, а также педагогов вывели из школ №9, 51, 36, 46, 52, 54, 60, 41, 55, 62.

Также стало известно, что народ толпился около детского садика «Василек» №65 в Бежицком районе.

Официальной информации от оперативных служб о происходящих событиях в городе не поступало.

Пользователи сетей утверждают, мол, подобные мероприятия проходят и в других городах России.

«В Курске и Кемерово то же самое», - поделилась Александра Соловьева.

Напомним, в Брянске эвакуировали горадминистрацию и торговый центр «Ярмарка».

Чуть ранее волна эвакуации коснулась кукольного театра в Володарском районе.

На улицу выводили сотрудников торгово-офисного центра

«Галерея».

Первым под мероприятия по эвакуации попало здание Правительства региона.