В волну эвакуации попали брянские школы
30 января вслед за многими административными и коммерческими учреждения эвакуация коснулась учебных заведений Брянска.
Как сообщили в соцсетях очевидцы, детей, а также педагогов вывели из школ №9, 51, 36, 46, 52, 54, 60, 41, 55, 62.
Также стало известно, что народ толпился около детского садика «Василек» №65 в Бежицком районе.
Официальной информации от оперативных служб о происходящих событиях в городе не поступало.
Пользователи сетей утверждают, мол, подобные мероприятия проходят и в других городах России.
«В Курске и Кемерово то же самое», - поделилась Александра Соловьева.
Напомним, в Брянске эвакуировали горадминистрацию и торговый центр «Ярмарка».
Чуть ранее волна эвакуации коснулась кукольного театра в Володарском районе.
На улицу выводили сотрудников торгово-офисного центра
Первым под мероприятия по эвакуации попало здание Правительства региона.
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