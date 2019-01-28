Житель Белых Берегов зверски убил собутыльника
Следком Брянской области завершил расследование уголовного дела 45-летнего жителя поселка Белые Берега, который обвиняется в убийстве.
Инцидент случился вечером 14 ноября 2018 года. Мужчина устроил застолье со спиртным. Пригласил 40-летнего знакомого. Внезапно между ними возникла ссора, во время которой обвиняемый не менее пяти раз ударил гостя ножом, причинив не совместимые с жизнью ранения.
«Ранее фигурант уголовного дела уже был судим за совершение преступлений против личности и собственности», - сообщили в пресс-службе СУ СК.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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