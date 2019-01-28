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В Дятькове сотрудник автомастерской оказался «охотником» за металлом

Опубликовано Сегодня, 13:33

Дятьковские полицейские задержали 32-летнего местного жителя, который подозревается в похищении автозапчастей.

К правоохранителям обратился владелец автомобильной мастерской, заявив о пропаже запчастей и комплекта дисков стоимостью 100 тыс рублей. Под подозрение попал один из сотрудников, который уже пару дней не появлялся на работе.

Подозреваемого доставили в отделение, у него изъяли похищенный комплект дисков, а запчасти он успел сдать в пункт приема металла за 10 тыс рублей.

Мужчину могут приговорить на срок до пяти лет.

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