Разбой в Дубровке: 17-летний брянец избил битой знакомого

Правоохранители Брянской области задержали 17-летнего парня, который подозревается в разбойном нападении на 28-летнего молодого человека.

История случилась в поселке Дубровка. Потерпевший поздно вечером шел домой, внезапно на него напал парень с бейсбольной битой в руках. Он несколько раз избил его, потребовав отдать все ценное, но ни денег, ни дорогих вещей у пострадавшего не было.

Описывая приметы злоумышленника полиции, потерпевший сказал, что его лицо ему показалось смутно знакомым.

Вскоре подозреваемого в преступлении установили. Им оказался юноша из поселка Новый Свет.

Выяснилось, злоумышленник попадал в поле зрения правоохранителей еще в декабре 2018 года, его задержали тогда по подозрению в краже сабвуфера и аккумулятора из двух автомобилей. Похищенное имущество стражи порядка изъяли и вернули законным владельцам.

Однако он не успокоился, несмотря на подписку о невыезде, продолжил свой «промысел». С потерпевшим же, и правда, был знаком, затем их дороги разошлись, а неприятный осадок остался. Теперь вот, мол, и решил отомстить ему за обиды.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», задержанному грозит до 10 лет с наложением крупного штрафа. До суда он будет находиться в СИЗО», - объяснили в пресс-службе регионального МВД.