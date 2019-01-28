Разбой в Дубровке: 17-летний брянец избил битой знакомого
Правоохранители Брянской области задержали 17-летнего парня, который подозревается в разбойном нападении на 28-летнего молодого человека.
История случилась в поселке Дубровка. Потерпевший поздно вечером шел домой, внезапно на него напал парень с бейсбольной битой в руках. Он несколько раз избил его, потребовав отдать все ценное, но ни денег, ни дорогих вещей у пострадавшего не было.
Описывая приметы злоумышленника полиции, потерпевший сказал, что его лицо ему показалось смутно знакомым.
Вскоре подозреваемого в преступлении установили. Им оказался юноша из поселка Новый Свет.
Выяснилось, злоумышленник попадал в поле зрения правоохранителей еще в декабре 2018 года, его задержали тогда по подозрению в краже сабвуфера и аккумулятора из двух автомобилей. Похищенное имущество стражи порядка изъяли и вернули законным владельцам.
Однако он не успокоился, несмотря на подписку о невыезде, продолжил свой «промысел». С потерпевшим же, и правда, был знаком, затем их дороги разошлись, а неприятный осадок остался. Теперь вот, мол, и решил отомстить ему за обиды.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», задержанному грозит до 10 лет с наложением крупного штрафа. До суда он будет находиться в СИЗО», - объяснили в пресс-службе регионального МВД.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О рекламе безрецептурных лекарственных средств
При поддержке ФАС России разработаны Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств.
Число мест для участия в бесплатном курсе «Ростелеком. DataTalks» ограничено, и в случае превышения лимита по количеству участников, соискателям будет необходимо пройти очное интервью с организаторами.
На железнодорожном переезде 18 км перегона Свень – Полужье Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» восстановили энергоснабжение Карачевского района. Неблагоприятные погодные условия, связанные со значительными скачками температуры, 28 января 2019 года, вызвали налипание снега и образование наледи на линии электропередачи, в результате произошло отключение питающей район ВЛ 110 кВ.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.