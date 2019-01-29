Серьезная авария в районе села Косик: пострадал один человек

30 января на дороге местного значения недалеко от села Косик Клетнянского района произошла авария с участием легковушки и грузовика.

Сообщение о ДТП спасатели 21-й части, ПСО, МАСК СПСЧ, а также сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи получили в 15:57. Как оказалось, на трассе столкнулись легковой автомобиль большегруз.

«В результате происшествия есть пострадавший», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Пожарные деблокировали раненого из автомобиля.

О состоянии потерпевшего ничего не сообщается.