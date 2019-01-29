В Володарском районе горел мусор во многоэтажке

31 января на улице Тельмана в Володарском районе Брянска произошел пожар в мусорном контейнере.

Информацию о возгорании спасатели 4-й части и СПСЧ получили в 0:21. Через шесть минут они прибыли на место на двух автоцистернах. Выяснилось, что горели бытовые отходы в контейнере мусороприемника.

В тушении задействовали один ручной ствол.

«В 00.34 пламя локализовали, в 00.37 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина уточняется», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.