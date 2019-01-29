Брянца, убившего собутыльника разводным ключом, заключили под стражу

Следователи Брянской области предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти, 22-летнему жителю поселка Белая Березка Трубчевского района.

Инцидент случился 12 января 2019 года. Согласно расследованию, молодой человек выпивал со своим 28-летним знакомым. Между собутыльниками возникла ссора, во время которой обвиняемый много раз ударил оппонента разводным ключом в область туловища.

От причиненных травм потерпевший 24 января скончался в медицинском учреждении.

Суд в отношении обвиняемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.