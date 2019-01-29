Житель Клинцов едва не убил мать кастрюлей
Брянец предстанет перед судом за то, что чуть не убил родную мать; на мужчину завели уголовное дело по «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».
Уголовное дело в суд направил прокурор Клиноцвского района.
Сама история произошла 11 сентября 2018 года. Мужчина, будучи пьяным, поссорился с 65-летней матерью. Разозлившись, он схватил с газовой плиты кастрюлю, наполненную едой, и запустил в пожилую женщину, попав по левой кисти.
Потерпевшая получила открытый перелом пальца со смещением отломков.
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