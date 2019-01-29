В Большом Полпино фура протаранила Hyundai Getz
35-летний водитель Hyundai Getz получил травмы во время ДТП с большегрузом 30 января в поселке Большое Полпино.
Инцидент случился на улице Пролетарская в начал одиннадцатого утра. По предварительным данным, 28-летний водитель фуры Iveco ехал со стороны Центральной на улицу Снежный Вал и, не справившись с управлением, выскочил на встречку, где столкнулся с Hyundai Getz под управлением 35-летнего водителя.
Пострадавший автомобилист получил ушиб грудной клетки; врачи отпустили его с назначением лечения.
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