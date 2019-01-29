В Советском районе орудовал аферист-фокусник из Беларуси

Суд приговорил жителя Беларуси, обвиняемого в мошенничестве со значительным ущербом, к одному году и двум месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор пока не вступил в законную силу. Обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Советского района.

История продолжалась с декабря 2017 года по август 2018-го. Мужчина во время покупки дорогостоящих марок телефонов с рук совершал мошенничество в отношении продавцов. Сумма ущерба превысила 320 тыс руб.

При расплате он передавал владельцам товара заведомо меньшую сумму, вводил их в заблуждение с помощью манипуляций рук и подгибов купюр.