В Советском районе орудовал аферист-фокусник из Беларуси
Суд приговорил жителя Беларуси, обвиняемого в мошенничестве со значительным ущербом, к одному году и двум месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
Приговор пока не вступил в законную силу. Обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Советского района.
История продолжалась с декабря 2017 года по август 2018-го. Мужчина во время покупки дорогостоящих марок телефонов с рук совершал мошенничество в отношении продавцов. Сумма ущерба превысила 320 тыс руб.
При расплате он передавал владельцам товара заведомо меньшую сумму, вводил их в заблуждение с помощью манипуляций рук и подгибов купюр.
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