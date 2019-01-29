Под Почепом огнеборцы 1,5 часа тушили большой пожар
31 января в селе Красная Слобода Почепского района случился пожар, с которым спасатели не могли справиться в течение 1,5 часов.
Огнеборцы 37-й части и МПК «Почеп» прибыли на улицу Коммунистическую через 20 минут после получения информации. Выяснилось, что горит кровля частного дома. В тушении использовали два ручных ствола. К 07:30 пламя погасили.
В происшествии обошлось без пострадавших.
Причину выяснят эксперты.
Напомним, 31 января на улице Тельмана в Брянске горел мусор.
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