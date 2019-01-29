Под Почепом огнеборцы 1,5 часа тушили большой пожар

Автомобили столкнулись на трассе М1 на повороте на станцию Ярцево утром 30 января.

Сильные снегопады заставили смолян задуматься о том, кто должен сбивать наледь, с балконов многоквартирных домов.

В 2019 году в регионе стартует национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Почему некоторые планы по ремонту не радуют тех, кто радеет за благоустройство областного центра?

Lada Priora вылетела на встречку и столкнулась с иномаркой.

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Напомним, 31 января на улице Тельмана в Брянске горел мусор.

В происшествии обошлось без пострадавших.

Огнеборцы 37-й части и МПК «Почеп» прибыли на улицу Коммунистическую через 20 минут после получения информации. Выяснилось, что горит кровля частного дома. В тушении использовали два ручных ствола. К 07:30 пламя погасили.

31 января в селе Красная Слобода Почепского района случился пожар, с которым спасатели не могли справиться в течение 1,5 часов.

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