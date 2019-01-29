В селе Добрунь «Паз» и маршрутка устроили «битву»
Авария с участием маршрутку и автобуса «Паз» произошла 31 января в селе Добрунь Брянского района.
Инцидент случился около девяти утра. Фото в сеть опубликовали свидетели и объяснили, что маршрутка и «Паз» не поделили дорогу на перекрестке. Одни обвиняют в столкновении автобус, другие – маршрутку.
Кто прав, кто нет, неизвестно, поскольку официальной информации не поступало.
«Ехала спереди в этой маршрутке, маршрутка ни при чем, виноват автобус», -поделилась Ксения Можарова.
«Виноват автобус», - написал Вадим Сидоренко.
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