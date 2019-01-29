В серьезной аварии под Стародубом ранены три человека
33-летняя пассажирка и 41-летний водитель Volkswagen Passat, а также 20-летний пассажир Mercedes-Benz Vito получили травмы во время ДТП, которое произошло 30 января в Стародубе.
Инцидент случился в 10:25 на улице Ленина. По данным Госавтоинспекции, 24-летний парень, управляя Mercedes-Benz Vito, ехал из поселка Климово. Выскочив на встречку, он врезался в Volkswagen Passat под управлением 41-летнего водителя.
У 33-летней пассажирки Volkswagen Passat закрытый перелом бедра нижней трети голени справа; ее госпитализировали. У 20-летнего пассажира Mercedes-Benz Vito - закрытый оскольчатый перелом нижней трети левой плечевой кости со смещением; его тоже госпитализировали.
«41-летний водитель Volkswagen Passat с диагнозом перелом наружной лодыжки справа, ушибленная рана ушной области; его отпустили с назначением лечения», - объяснили в управлении ГИБДД.
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