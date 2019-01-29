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В Унече предприниматель обманул государство на 2 млн рублей

Опубликовано Сегодня, 13:55

Унечский бизнесмен предстал перед судом за нарушение закона об уплате налогов.

Как выяснила во время расследования прокуратура,  предприниматель не платил долгое время налоги в бюджет РФ. В итоге они причинил ущерб на сумму более двух миллионов рублей.

Вину установили, однако уголовное дело прекратили в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о взыскании причиненного ущерба.

«Суды первой и апелляционной инстанций требования прокурора признали обоснованными. Апелляционную жалобу ответчика областной суд оставил без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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