Брянец организовал дома нарколабораторию

Житель Бежицкого района, 39-летний мужчина, ответит перед судом за то, что устроил у себя дома лабораторию по выращиванию марихуаны и незаконно сбывал ее.

Прокурор района утвердил по уголовному делу обвинительное заключение.

История началась в 2012 году. Мужчина в своем доме оборудовал помещение для незаконного посева наркотикосодержащих растений, которые запрещены в РФ.

В 2017 году соорудил надворную постройку для выращивания конопли: установил специальную вентиляцию, освещение, водоснабжение – все условия для получения мескалина, гашиша и каннабис. Полученные вещества он сбывал.

В 2018-м его деятельность раскрыли и пресекли сотрудники правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъяли 73 растения семейства кактусовых, более одного кило каннабиса.