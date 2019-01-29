Брянец организовал дома нарколабораторию
Житель Бежицкого района, 39-летний мужчина, ответит перед судом за то, что устроил у себя дома лабораторию по выращиванию марихуаны и незаконно сбывал ее.
Прокурор района утвердил по уголовному делу обвинительное заключение.
История началась в 2012 году. Мужчина в своем доме оборудовал помещение для незаконного посева наркотикосодержащих растений, которые запрещены в РФ.
В 2017 году соорудил надворную постройку для выращивания конопли: установил специальную вентиляцию, освещение, водоснабжение – все условия для получения мескалина, гашиша и каннабис. Полученные вещества он сбывал.
В 2018-м его деятельность раскрыли и пресекли сотрудники правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъяли 73 растения семейства кактусовых, более одного кило каннабиса.
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