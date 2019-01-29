В Брянске дама «протанцевала» в кафе сумочку
22-летний житель Брянска, ранее судимый за имущественные преступления, вновь вспомнил любимое «дело» и совершил преступление в одном из местных кафе, потерпевшей оказалась 38-летняя женщина; парень уже под арестом.
В отделении подозреваемый рассказал о том, как все произошло. Сумка и мобильный телефон сидевшей за соседним столиком посетительницы - объяснил молодой человек – сразу приглянулись. Ждал только подходящего момента. И вот он настал – девушка отправилась на танцпол и оставила свои вещи без присмотра.
«Молодому человеку предъявили обвинение по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», ему грозит до пяти лет. До суда задержанный будет находиться под арестом», - сообщили в пресс-службе МВД области.
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