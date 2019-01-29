В доме у жительницы деревни Добрик произошло «чудо» с иконой

50-летний житель Унечского района, неделю как вышедший из мест заключения, снова решился на преступление, забравшись в чужой дом; завершить свой постыдный замысел ему так и не удалось, помешали соседи, вызвавшие полицию.

Просидев долго за решеткой, уголовник забыл уже, как это – совершать «великие» дела, поэтому для храбрости выпил спиртного. Подошел к дому жительницы деревни Добрик, взломал дверной замок, а затем проник внутрь. Хозяйка отсутствовала.

Внимание рецидивиста сразу привлекла икона Святого Николая Чудотворца. Он, схватив со стала скатерть, завернул лик и хотел было скрыться, но тут произошло «чудо» - ему перегородила путь бдительная соседка. Отобрав икону, она вызвала правоохранителей.

Подозреваемому грозит до шести лет по части 3 статьи 30, части 3 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу», уголовное дело направлено в суд.