В доме у жительницы деревни Добрик произошло «чудо» с иконой
50-летний житель Унечского района, неделю как вышедший из мест заключения, снова решился на преступление, забравшись в чужой дом; завершить свой постыдный замысел ему так и не удалось, помешали соседи, вызвавшие полицию.
Просидев долго за решеткой, уголовник забыл уже, как это – совершать «великие» дела, поэтому для храбрости выпил спиртного. Подошел к дому жительницы деревни Добрик, взломал дверной замок, а затем проник внутрь. Хозяйка отсутствовала.
Внимание рецидивиста сразу привлекла икона Святого Николая Чудотворца. Он, схватив со стала скатерть, завернул лик и хотел было скрыться, но тут произошло «чудо» - ему перегородила путь бдительная соседка. Отобрав икону, она вызвала правоохранителей.
Подозреваемому грозит до шести лет по части 3 статьи 30, части 3 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу», уголовное дело направлено в суд.
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