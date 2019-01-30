В Брянском районе огнеборцы тушили баню

1 февраля в деревне Стеклянная Радица Брянского района произошел пожар в частной бане, обошлось без пострадавших.

Информация о возгорании поступила спасателям 35-й части и ДПК «Стеклянная Радица» в 02:38. Через 10 минут они на двух автоцистернах прибыли на место. Как оказалось, горела кровля частной бани 3х4 метра.

«На тушение работали два ручных ствола. В 03.02 пламя локализовали, в 03.30 ликвидировали. Пострадавших не было», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Причина уточняется.