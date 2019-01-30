Иностранец, избивший в кафе брянца, отправится в колонию

Советский райсуд Брянска признал виновным в разбое гражданина Литвы.

Инцидент произошел 4 ноября 2017 года в кафе «Чайкофф». Иностранец напал на брянца и несколько раз ударил его в область головы, после чего похитил с шеи золотую цепочку и кулон.

«Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Приговор не вступил в законную силу.