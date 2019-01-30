В Бежицком районе 36-летняя женщина угодила под легковушку
36-летняя жительница Бежицкого района получила травмы, попав 31 января под колеса отечественного автомобиля «ВАЗ 11193» на улице Ново-Советской.
Сотрудники ГИБДД сведения о поступившей в травмпункт пострадавшей после ДТП женщине получили в 23:31. Врачи диагностировали у нее ушиб левой половины таза, назначив лечение, ее отпустили домой.
Инцидент случился в 07:45. По предварительной информации, 48-летняя женщина – водитель «ВАЗа-11193» ехала от Почтовой на Литейную и сбила 36-летнюю гражданку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
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