На улице Белорусской в Брянске отечественная машина сбила 55-летнюю даму
Авария с участием автомобиля «ВАЗ 21214» 31 января произошла в Брянске на улице Белорусской, пострадала 55-летняя женщина.
У потерпевшей черепно-мозговая травма, ушиб мозга, коленных суставов, кистей, правого плеча: она госпитализирована.
Само происшествие случилось в 07:40. Как рассказали сотрудники ГИБДД, 63-летний водитель «ВАЗа-21214», двигаясь в сторону переулка Кравцова, сбил 55-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть дороги в неположенном месте.
Напомним, 36-летняя женщина попала под легковушку в Бежицком районе.
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