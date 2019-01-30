На улице Белорусской в Брянске отечественная машина сбила 55-летнюю даму

На месте пожара работали две пожарных машины и девять человек личного состава МЧС.

Водитель иномарки Renault Kaptur не убедился в безопасности маневра и задним ходом переехал женщину.

С заявлением о краже в полицию Десногорска обратились сотрудники одного из супермаркетов города. По их словам, одна из покупательниц похитила с прилавка товар.

По данным пресс-службы мэрии, отключи связаны с проведением работ представителями ПАО «Квадра», которые продлятся с девяти часов утра до трех часов дня.

Об этом руководитель ведомства сообщил на заседании общественного совета.

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Само происшествие случилось в 07:40. Как рассказали сотрудники ГИБДД, 63-летний водитель «ВАЗа-21214», двигаясь в сторону переулка Кравцова, сбил 55-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть дороги в неположенном месте.

У потерпевшей черепно-мозговая травма, ушиб мозга, коленных суставов, кистей, правого плеча: она госпитализирована.

Авария с участием автомобиля «ВАЗ 21214» 31 января произошла в Брянске на улице Белорусской, пострадала 55-летняя женщина.

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