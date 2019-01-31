В Брянске 78-летняя пенсионерка оказалась в больнице из-за водителя иномарки

Теперь автомобилисту грозит до двух лет колонии с лишением водительских прав на срок до трех лет.

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

На первом километре автодороги «Р-120-Богородицкое-Высокое» автомобиль марки ВАЗ-21120 сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в зоне видимости пешеходного перехода.

Ранее он уже привлекался к ответственности при аналогичных обстоятельствах.

В результате возгорания огнем уничтожено десять квадратных метров кровли.

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Напомним, 55-летняя дама попала под колеса отечественной машины на улице Белорусской.

Пенсионерка переломала бедро, сейчас она в больнице.

Инцидент случился в 11:06. В отделе ГИБДД пояснили, 47-летний водитель Volkswagen Jetta, двигаясь задним ходом, наехал на 78-летнюю женщину.

31 января в Брянске на проспекте Станке Димитрова произошла авария с участием иномарки Volkswagen Jetta, в итоге пострадала 78-летняя женщина.

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