В Белых Берегах девушка защитила ребенка от сомнительного незнакомца
31 января в поселке Белые Берега произошел неприятный случай: подозрительный мужчина лет 45 в неизвестном направлении тащил чужого ребенка; неизвестно, чем могла закончиться эта история, если бы вовремя не подоспела одна из местных жительниц.
Инцидент произошел в 18:30 около дома, в котором живет очевидец ситуации Альбина Лукьянова.
«Я увидела, как мужчина лет так 40-45 держит ребёнка за куртку и что-то требует. Пройдя немного дальше, я оглянулась и увидела, как он силой тащил его за угол. Я не выдержала и вернулась назад», - объяснила девушка.
На вопрос куда вы его ведете, объяснила автор поста, ответа не последовало. Тогда девушка сказала незнакомцу, мол, если мальчик в чем-то виноват, звоните родителям или в полицию, но не применяйте силу.
«В тот момент ребёнок чуть не плача попросил его отпустить. Спросила ещё раз, куда он его тащит, он мне сказал, что к родителям, и тут ребёнок закричал, что тот ведет его к себе домой. Сама боясь его, я стала вырывать ребёнка: и он так сдавил ворот куртки, что мальчик стал задыхаться. Я стала кричать, мол, сейчас приедет полиция, тогда он отпустил его», - поделилась очевидец.
Мальчик убежал, и незнакомец, добавила девушка, стал нападать на нее с угрозами и нецензурною бранью.
«В чем суть? Я ищу этого мальчика, если он читает или его родители, напишите мне. Это так оставлять нельзя, таких людей изолировать надо. Дети сказали, что это Петя Кузовков. Есть свидетель всего этого», - объяснила рассказчица.
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