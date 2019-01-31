В Брянске на Флотской маршрутка сбила пешехода
1 февраля в областном центре на улице Флотская произошло ДТП - водитель желтой маршрутки сбил человека прямо на пешеходном переходе; жив он или нет - официальных сведений об этом не поступало.
Инцидент случился около 12:40 недалеко от дома №8.
Фото последствий аварий опубликовали в сети очевидцы и сообщили, что все произошло на «зебре».
Одни свидетели говорят о попавшей под колеса девушке, другие утверждают, что это была пожилая женщина.
«Что творится у нас в стране. Сбили девушку на пешеходе. Произошло всё на улице Флотской», - поделилась автор поста Алина Тронина.
«Вроде бабушку сбили», - сообщил Виктор Казаногин.
По словам Екатерины Кравцевич, беда могла не произойти, если бы водитель вовремя затормозил.
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