На ж/д станции «Брянск-Орловский» произошло ЧП, которое не повлияло на график движения поездов

1 февраля на станции «Брянск-Орловский» произошло столкновение вагонов.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, на станции в парке отстоя случился сход колесной пары пустого вагона, однако это не повлияло на график движения поездов.

«Во время маневровых работ на минимальной скорости произошло соударение двух вагонов без пассажиров, в результате которого колесная пара одного вагона сошла с рельс. Пострадавших нет, опрокидывания подвижного состава не произошло», - рассказали в пресс-службе РЖД.

На место сразу же прибыл восстановительный поезд станции Брянск, и в половине второго дня уже устранили последствия происшествия.

Причины установят эксперты.