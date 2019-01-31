На ж/д станции «Брянск-Орловский» произошло ЧП, которое не повлияло на график движения поездов
1 февраля на станции «Брянск-Орловский» произошло столкновение вагонов.
Как сообщили в пресс-службе РЖД, на станции в парке отстоя случился сход колесной пары пустого вагона, однако это не повлияло на график движения поездов.
«Во время маневровых работ на минимальной скорости произошло соударение двух вагонов без пассажиров, в результате которого колесная пара одного вагона сошла с рельс. Пострадавших нет, опрокидывания подвижного состава не произошло», - рассказали в пресс-службе РЖД.
На место сразу же прибыл восстановительный поезд станции Брянск, и в половине второго дня уже устранили последствия происшествия.
Причины установят эксперты.
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