В Брянске на Ново-Советской иномарка провалилась в яму
3 февраля на улице Ново-Советской в областном центре произошла авария с участием иномарки, фото в соцсети опубликовали очевидцы.
Инцидент случился около трех дня недалеко от дома №97а. На снимке видно, что машина носом въехала в яму, которая была ограждена предупредительной лентой. По всей вероятности, сообщили свидетели, водитель не справился с управлением.
«Ново-Советская, 97А. Как вам брянские дороги?» - поделился анонимный автор.
«Хотел срезать дорогу и объехать пробки», - прокомментировал Александр Смирнов.
По утверждению Юлии Калининой, нетрезвый водитель влетел в раскопанную яму. К счастью, он и пассажиры живы и невредимы.
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