В поселке Климово семья едва не лишилась дома

3 февраля в поселке Климово на улице Спартаковской произошел пожар в частном доме, обошлось без пострадавших.

Информацию о возгорании спасатели получили в 17:33. Через минуту огнеборцы 22-й части на двух автоцистернах прибыли на место. Выяснилось – горела мебель в жилом доме размером 4х5 метров. На тушение подавался ручной ствол. Использовалось звено газодымозащитной службы.

«В 17.36 пламя локализовали, в 17.40 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина уточняется», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.