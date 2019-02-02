В поселке Климово семья едва не лишилась дома
3 февраля в поселке Климово на улице Спартаковской произошел пожар в частном доме, обошлось без пострадавших.
Информацию о возгорании спасатели получили в 17:33. Через минуту огнеборцы 22-й части на двух автоцистернах прибыли на место. Выяснилось – горела мебель в жилом доме размером 4х5 метров. На тушение подавался ручной ствол. Использовалось звено газодымозащитной службы.
«В 17.36 пламя локализовали, в 17.40 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина уточняется», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
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