В селе Макаричи огнеборцы около часа тушили пожар

4 февраля на улице Ольховской в селе Макаричи Красногорского района произошло возгорание в жилом доме.

В 04:03 спасатели 27-й части на двух автоцистернах выехали на место происшествия, через пять минут прибыли. К тому времени, пламя охватило частный жилой дом размером 5х6 метров по всей площади. На тушение подавали три ручных ствола, использовали звено газодымозащитной службы.

«В 04.22 пламя локализовано, в 05.07 ликвидировано. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.