В селе Макаричи огнеборцы около часа тушили пожар
4 февраля на улице Ольховской в селе Макаричи Красногорского района произошло возгорание в жилом доме.
В 04:03 спасатели 27-й части на двух автоцистернах выехали на место происшествия, через пять минут прибыли. К тому времени, пламя охватило частный жилой дом размером 5х6 метров по всей площади. На тушение подавали три ручных ствола, использовали звено газодымозащитной службы.
«В 04.22 пламя локализовано, в 05.07 ликвидировано. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.
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