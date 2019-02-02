В Злынковском районе отправили в колонию сбытчика со стажем

Суд Злынковского района приговорил местного жителя, обвиняемого в незаконном перемещении через границу России запрещенных веществ в значительном размере, к колонии особого режима.

Подсудимому придется провести в заключении три года и четыре месяца.

Приговор не вступил в законную силу.

История произошла в сентябре 2018 года. Как выяснило следствие, мужчина для личного употребления приобрел на территории сопредельного государства наркотик, содержащий в своем составе героин, которое перевез через Государственную границу РФ, где его задержали правоохранители.

Как оказалось, гражданин неоднократно судим, в том числе за незаконный оборот наркотических средств, отбывал наказание в местах лишения свободы.

Преступление он совершил через месяц после освобождения.