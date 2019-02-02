В Злынковском районе отправили в колонию сбытчика со стажем
Суд Злынковского района приговорил местного жителя, обвиняемого в незаконном перемещении через границу России запрещенных веществ в значительном размере, к колонии особого режима.
Подсудимому придется провести в заключении три года и четыре месяца.
Приговор не вступил в законную силу.
История произошла в сентябре 2018 года. Как выяснило следствие, мужчина для личного употребления приобрел на территории сопредельного государства наркотик, содержащий в своем составе героин, которое перевез через Государственную границу РФ, где его задержали правоохранители.
Как оказалось, гражданин неоднократно судим, в том числе за незаконный оборот наркотических средств, отбывал наказание в местах лишения свободы.
Преступление он совершил через месяц после освобождения.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О рекламе безрецептурных лекарственных средств
При поддержке ФАС России разработаны Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств.
Число мест для участия в бесплатном курсе «Ростелеком. DataTalks» ограничено, и в случае превышения лимита по количеству участников, соискателям будет необходимо пройти очное интервью с организаторами.
В 2019 году железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги планируют провести ремонт 33 железнодорожных переездов, расположенных в Брянской области.
Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 10-летием Первосвятительского служения.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.