В Старых Месковичах горела хозяйственная постройка
4 февраля в селе Старые Месковичи Жуковского района произошел пожар в жилом доме.
Сообщение о возгорании спасатели 34-й части получили в 00:08. На двух автоцистернах они отправились на место происшествия. Прибыли в 00:16. Выяснилось, что пламя охватило хозяйственную постройку размером 6х6 метров.
«На тушение подавался ручной ствол. В 00.24 огонь локализовали, в 00.34 ликвидировали. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе МЧС области.
Причину выяснят эксперты.
Напомним, 4 февраля в селе Макаричи Красногорского района произошло возгорание в жилом доме.
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