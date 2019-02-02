В Брянске видеорегистратор зафиксировал «царя»

4 февраля в областном центре на улице Бежицкой «автохам» на иномарке Audi устроил «гонки», видео попало в сеть.

Инцидент произошел в районе больницы №4. Все это на камеру видеорегистратора зафиксировал один из водиетелей. Всего лишь за одну минуту автомобилист совершил сразу несколько нарушений: обгон через сплошную и обгон на перекрестке.

«Вот так ездят наши цари», - прокомментировал запись автор.

Фото - кадр видео.