В Брянске видеорегистратор зафиксировал «царя»
4 февраля в областном центре на улице Бежицкой «автохам» на иномарке Audi устроил «гонки», видео попало в сеть.
Инцидент произошел в районе больницы №4. Все это на камеру видеорегистратора зафиксировал один из водиетелей. Всего лишь за одну минуту автомобилист совершил сразу несколько нарушений: обгон через сплошную и обгон на перекрестке.
«Вот так ездят наши цари», - прокомментировал запись автор.
Фото - кадр видео.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О рекламе безрецептурных лекарственных средств
При поддержке ФАС России разработаны Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств.
Число мест для участия в бесплатном курсе «Ростелеком. DataTalks» ограничено, и в случае превышения лимита по количеству участников, соискателям будет необходимо пройти очное интервью с организаторами.
В 2019 году железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги планируют провести ремонт 33 железнодорожных переездов, расположенных в Брянской области.
Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 10-летием Первосвятительского служения.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.